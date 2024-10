La versione di Bruno Vespa sul centenario Rai: non ho sostituito Monica Maggioni (Di venerdì 11 ottobre 2024) Caro Direttore, è una bufala totale la notizia che la celebrazione del centenario Rai alla Camera dovesse essere condotta da Monica Maggioni e che io l’avrei sostituita come riparazione per l’omessa citazione di Porta a porta alla serata Rai al Palazzo dei Congressi. Il vice presidente della Camera Giorgio Mulé mi ha proposto l’iniziativa il 4 gennaio scorso e gli uffici della Camera hanno perfezionato il programma nei mesi successivi. D’altra parte, essendomi perso soltanto i primi 32 dei 100 anni della Radio e i primi 15 dei 70 anni della televisione, la proposta - lusinghiera e niente affatto dovuta - non era del tutto stravagante. Grazie e cordialità. Bruno Vespa Ilfoglio.it - La versione di Bruno Vespa sul centenario Rai: non ho sostituito Monica Maggioni Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Caro Direttore, è una bufala totale la notizia che la celebrazione delRai alla Camera dovesse essere condotta dae che io l’avrei sostituita come riparazione per l’omessa citazione di Porta a porta alla serata Rai al Palazzo dei Congressi. Il vice presidente della Camera Giorgio Mulé mi ha proposto l’iniziativa il 4 gennaio scorso e gli uffici della Camera hanno perfezionato il programma nei mesi successivi. D’altra parte, essendomi perso soltanto i primi 32 dei 100 anni della Radio e i primi 15 dei 70 anni della televisione, la proposta - lusinghiera e niente affatto dovuta - non era del tutto stravagante. Grazie e cordialità.

