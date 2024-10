La spaventosa furia del fiume: l'acqua esonda sulle strade (video) (Di venerdì 11 ottobre 2024) Alla fine il fiume Chiese è esondato. Il superamento della soglia di sicurezza (livello idrometrico pari a 259 cm) era stato annunciato: già martedì sera, a Gavardo, l'acqua era straripata sulla strada, in Via Tebaldina, dopo aver raggiunto un livello di 268 cm. Ma il peggio è davvero passato Bresciatoday.it - La spaventosa furia del fiume: l'acqua esonda sulle strade (video) Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Alla fine ilChiese èto. Il superamento della soglia di sicurezza (livello idrometrico pari a 259 cm) era stato annunciato: già martedì sera, a Gavardo, l'era straripata sulla strada, in Via Tebaldina, dopo aver raggiunto un livello di 268 cm. Ma il peggio è davvero passato

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cronaca meteo diretta - Maltempo nella zona di Bergamo, drone sorvola la piena del Serio a Nembro - Video - Maltempo nella zona di Bergamo, drone sorvola la piena del Serio a Nembro - Video ore 13:27 Redazione 3BMeteo CRONACA, nel video le immagini aeree della piena del fiume Serio, all'altezza di Nembro, n ... (informazione.it)

Maltempo a Bergamo e provincia: frane, fiumi in piena e ponti chiusi. Scuole chiuse - Disagi sulle strade per smottamenti e allagamenti. Monitorati il Serio e il Brembo. Non sono state sospese le lezioni all’università ... (ilgiorno.it)

Meteo. Fiume Brembo in piena dal San Pellegrino Terme nella bergamasca. VIDEO - Meteo. Fiume Brembo in piena dal San Pellegrino Terme nella bergamasca. VIDEO ore 11:53 Redazione 3BMeteo Fiume Brembo in piena nella bergamasca per le recenti piogge legate all'intensa perturbazione ... (informazione.it)