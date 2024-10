La poesia della terra all’Azienda Agricola La Colombiera (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il progetto “La poesia della terra” nasce dal desiderio di integrare all’interno degli spazi dell’Azienda Agricola La Colombiera opere d’arte che permettano una rilettura del territorio e che forniscano spunti di riflessione e suggestioni sempre diverse. Nasce dall’intuizione della famiglia Ferro che insieme al gallerista Giovanni Bonelli della Galleria Giovanni Bonelli (Canneto sull’Oglio, Milano, Pietrasanta) e al curatore Antonio Grulli inaugurano un percorso volto alla valorizzazione del territorio all’insegna del connubio arte-vino. L’evento, giunto alla sua seconda edizione e curato da Antonio Grulli, si inserisce in un’ottica di continuità e prevede ogni anno il coinvolgimento di artisti diversi che realizzeranno opere site-specific pensate per La Colombiera. Lanazione.it - La poesia della terra all’Azienda Agricola La Colombiera Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il progetto “La” nasce dal desiderio di integrare all’interno degli spazi dell’AziendaLaopere d’arte che permettano una rilettura del territorio e che forniscano spunti di riflessione e suggestioni sempre diverse. Nasce dall’intuizionefamiglia Ferro che insieme al gallerista Giovanni BonelliGalleria Giovanni Bonelli (Canneto sull’Oglio, Milano, Pietrasanta) e al curatore Antonio Grulli inaugurano un percorso volto alla valorizzazione del territorio all’insegna del connubio arte-vino. L’evento, giunto alla sua seconda edizione e curato da Antonio Grulli, si inserisce in un’ottica di continuità e prevede ogni anno il coinvolgimento di artisti diversi che realizzeranno opere site-specific pensate per La

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

A La Colombiera seconda edizione de “La Poesia della terra” - "La poesia della terra" arriva alla sua seconda edizione. Anche quest’anno al centro del progetto espositivo vi sono due artisti chiamati a realizzare un ... (cittadellaspezia.com)

Giornate FAI d’Autunno il 12 e 13 ottobre - 10 Ottobre 2024 - Sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024 tornano, per la tredicesima edizione, le Giornate FAI d’Autunno, uno dei più importanti e amati eventi di piazza - Renonews.it ... (renonews.it)

Il TAR autorizza la caccia al cervo in Abruzzo, Marsilio soddisfatto: “Legittimo il lavoro della Regione” - Abruzzo - La prima sezione del Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo ha riconosciuto la legittimità del lavoro svolto dalla Regione Abruzzo: il prelievo in forma selettiva del cervo è stato ... (terremarsicane.it)