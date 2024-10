Lopinionista.it - “La parola incarnata”, il libro d’artista di Claudia De Luca

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Disponibile in libreria e acquistabile online “La”, il primodiDeedito da My Monkey Edizioni. Nel volume le opere realizzate e esposte in mostre personali e collettive in giro per l’Italia e i testi scritti nel corso di questi ultimi anni daDe, artista e docente di filosofia e storia, dialogano rivelando la poetica dell’artista. Il dialogo che ne deriva permette all’immagine di rivelare il suo segno più profondo e alladi manifestare il suo senso più intimo., infatti, è sia lache lentamente si fa corpo, sia l’immagine che nel corso delle pagine si fa narrazione. “In questoincrocio alcune di queste mie personali parole con quelle dei letterati e dei filosofi a me più cari e vicini.