La lotta di Morata contro depressione e attacchi di panico «Non riuscivo ad allacciarmi gli scarpini» (Di venerdì 11 ottobre 2024) Álvaro Morata, capitano della Selección spagnola e nuovo attaccante del Milan, ha deciso di condividere pubblicamente uno dei momenti più difficili della sua vita, segnato da depressione e attacchi di panico. Lo ha fatto in occasione della Giornata mondiale della salute mentale, in un’intervista alla trasmissione radiofonica spagnola Herrera en Cope. Le parole di Morata rivelano una profondità emotiva insolita per un calciatore del suo calibro, abituato a mantenere un’immagine pubblica forte e vincente. Ma dietro questa facciata, si nasconde una battaglia interiore che ha messo a dura prova non solo la sua carriera, ma anche la sua vita privata. Morata ha descritto con sincerità la sua lotta quotidiana contro questi disturbi psicologici, dimostrando quanto siano difficili da affrontare, indipendentemente dal successo o dalla visibilità. Donnapop.it - La lotta di Morata contro depressione e attacchi di panico «Non riuscivo ad allacciarmi gli scarpini» Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Álvaro, capitano della Selección spagnola e nuovo attaccante del Milan, ha deciso di condividere pubblicamente uno dei momenti più difficili della sua vita, segnato dadi. Lo ha fatto in occasione della Giornata mondiale della salute mentale, in un’intervista alla trasmissione radiofonica spagnola Herrera en Cope. Le parole dirivelano una profondità emotiva insolita per un calciatore del suo calibro, abituato a mantenere un’immagine pubblica forte e vincente. Ma dietro questa facciata, si nasconde una battaglia interiore che ha messo a dura prova non solo la sua carriera, ma anche la sua vita privata.ha descritto con sincerità la suaquotidianaquesti disturbi psicologici, dimostrando quanto siano difficili da affrontare, indipendentemente dal successo o dalla visibilità.

