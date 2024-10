Juventus, Giuntoli in missione per Italia-Belgio: Openda e Lukebakio osservati speciali|Calciomercato (Di venerdì 11 ottobre 2024) 2024-10-10 23:00:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Italia-Belgio non è solo calcio, ma anche calciomercato. Sul campo dell’Olimpico, nella sfida che ha coinvolto la Nazionale di Luciano Spalletti, si intrecciano dinamiche che tirano in ballo la pianificazione futura e in cui la Juventus gioca un ruolo da protagonista. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, presente sugli spalti a Roma c’era anche Cristiano Giuntoli, direttore tecnico dei bianconeri, con alcuni nomi da tenere d’occhio con particolare interesse. NOMI PER L’ATTACCO – Nonostante la convinzione di Thiago Motta sia quella di potersela giocare al meglio con gli uomini a disposizione, è indubbio che soprattutto per quanto riguarda le alternative a Vlahovic, le opzioni a disposizione scarseggino. Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) 2024-10-10 23:00:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com:non è solo calcio, ma anche calciomercato. Sul campo dell’Olimpico, nella sfida che ha coinvolto la Nazionale di Luciano Spalletti, si intrecciano dinamiche che tirano in ballo la pianificazione futura e in cui lagioca un ruolo da protagonista. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, presente sugli spalti a Roma c’era anche Cristiano, direttore tecnico dei bianconeri, con alcuni nomi da tenere d’occhio con particolare interesse. NOMI PER L’ATTACCO – Nonostante la convinzione di Thiago Motta sia quella di potersela giocare al meglio con gli uomini a disposizione, è indubbio che soprattutto per quanto riguarda le alternative a Vlahovic, le opzioni a disposizione scarseggino.

Da Italia-Belgio alla Juventus : è il colpo di gennaio - Il 25% delle preferenze è andato invece a Debast all’Inter, mentre Theate–Milan ha raccolto il 15% dei voti. Al quarto posto finisce Lekebakio, esterno offensivo del Siviglia: per lui soltanto il 5% di preferenze. itUn match carico di aspettative e non soltanto per i tre punti in palio e l’importanza anche in ottica Mondiale, ma perché sul terreno di gioco scenderanno molti giocatori che da qui a ... (Calciomercato.it)