Javier Zanetti interrogato in Questura. “Gli ultras? Non facevano nulla di male” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Javier Zanetti, storico capitano e attuale vicepresidente dell’Inter, è stato ascoltato dagli investigatori della Squadra Mobile milanese nell’ambito dell’indagine sulle curve di San Siro. L’inchiesta, che ha portato all’arresto di 19 persone coinvolte in attività illecite, si concentra anche sui rapporti tra i capi ultrà e il club nerazzurro. Rapporti con i capi curva: “Normali” Zanetti ha minimizzato i suoi contatti con i capi curva, spiegando che questi rapporti sono parte della “normalità” di chi lavora da decenni nel mondo del calcio. “Da 30 anni all’Inter, è normale avere contatti con gli ultras, ma non hanno mai fatto nulla di male nei confronti del club”, ha dichiarato. Ha inoltre negato categoricamente di aver mai avvisato il capo ultrà Marco Ferdico di un monitoraggio della polizia sulla curva interista dopo l’omicidio del leader storico Vittorio Boiocchi. Thesocialpost.it - Javier Zanetti interrogato in Questura. “Gli ultras? Non facevano nulla di male” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di venerdì 11 ottobre 2024), storico capitano e attuale vicepresidente dell’Inter, è stato ascoltato dagli investigatori della Squadra Mobile milanese nell’ambito dell’indagine sulle curve di San Siro. L’inchiesta, che ha portato all’arresto di 19 persone coinvolte in attività illecite, si concentra anche sui rapporti tra i capi ultrà e il club nerazzurro. Rapporti con i capi curva: “Normali”ha minimizzato i suoi contatti con i capi curva, spiegando che questi rapporti sono parte della “normalità” di chi lavora da decenni nel mondo del calcio. “Da 30 anni all’Inter, è noravere contatti con gli, ma non hanno mai fattodinei confronti del club”, ha dichiarato. Ha inoltre negato categoricamente di aver mai avvisato il capo ultrà Marco Ferdico di un monitoraggio della polizia sulla curva interista dopo l’omicidio del leader storico Vittorio Boiocchi.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Inchiesta ultras - Javier Zanetti all’interrogatorio : «Ferdico mi parlò dei biglietti - ma non ho mai subito minacce e intimidazioni» - La bandiera nerazzurra è stata sentita oggi, 10 ottobre, come testimone dagli investigatori della Squadra mobile nell’ambito dell’inchiesta che ha azzerato con 19 arresti i vertici delle due curve milanesi. Una richiesta avanzata anche all’allenatore Simone Inzaghi. «Non è vero», ha risposto agli investigatori che hanno tirato fuori l’intercettazione del maggio 2023 tra Ferdico e Marco Materazzi, ... (Open.online)

Inchiesta ultras - Javier Zanetti all’interrogatorio : «Ferdico mi parlò dei biglietti - ma non ho mai subito minacce e intimidazioni» - A dirlo è Javier Zanetti, ex capitano dell’Inter e ora vicepresidente. . L’interrogatorio di Zanetti è durato complessivamente un’ora e mezza. Il clima in sostanza era «tranquillo». «Non parlai di controlli polizia» Il vicepresidente dell’Inter ha poi smentito di aver avvisato Ferdico dei monitoraggi in corso della polizia. (Open.online)

Javier Zanetti e l’inchiesta sulle Curve : “Con gli ultrà rapporti cordiali. Mai parlato di indagini in corso” - Vittorio è Vittorio Boiocchi, ex leader sugli spalti, ucciso il 29 settembre 2022 sotto casa nel quartiere Figino, alla periferia ovest di Milano, da due killer con casco integrale, in sella a una moto di grossa cilindrata. I due discutono dei biglietti e Ferdico spiega di essere stato avvisato da Zanetti del monitoraggio sulle curve da parte delle forze dell’ordine “anche per l’accaduto che è ... (Ilgiorno.it)