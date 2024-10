Inzaghi non ha gradito le parole di Spalletti sui suoi rapporti con gli ultras, l’Inter sorpresa (Gazzetta) (Di venerdì 11 ottobre 2024) Inzaghi non ha gradito le parole di Spalletti su lui e gli ultras, l’Inter sorpresa (Gazzetta) La Gazzetta dello Sport racconta le reazioni dell’Inter e di Simone Inzaghi alle parole di ieri del ct Luciano Spalletti che ha attaccato il tecnico e le sue telefonate con gli ultras. Ecco cosa scrive la Gazzetta dello Sport: sorpresa, come una cosa inattesa che ti spiazza, come un pizzicotto che non ti aspettavi. Tra tutte le sfumature dell’animo umano, qui probabilmente vince lo stupore. Lo ha provato la società Inter nell’ascoltare le parole pronunciate ieri dal ct Luciano Spalletti, chiamato a pronunciarsi in tv sul caso degli ultras di San Siro e sulle loro pressioni varie ai club milanesi. Ilnapolista.it - Inzaghi non ha gradito le parole di Spalletti sui suoi rapporti con gli ultras, l’Inter sorpresa (Gazzetta) Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)non haledisu lui e gli) Ladello Sport racconta le reazioni dele di Simonealledi ieri del ct Lucianoche ha attaccato il tecnico e le sue telefonate con gli. Ecco cosa scrive ladello Sport:, come una cosa inattesa che ti spiazza, come un pizzicotto che non ti aspettavi. Tra tutte le sfumature dell’animo umano, qui probabilmente vince lo stupore. Lo ha provato la società Inter nell’ascoltare lepronunciate ieri dal ct Luciano, chiamato a pronunciarsi in tv sul caso deglidi San Siro e sulle loro pressioni varie ai club milanesi.

