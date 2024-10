Inter-news.it - Inzaghi a lavoro con la difesa quasi al completo prima di Roma-Inter

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Con la pausa per le nazionali, il centro sportivo di Appiano Gentile si è svuotato, lasciando solo pochi giocatori a disposizione di Simone. Tra i presentitutto il reparto difensivo. Proprio sulla fase difensiva dovrà lavorare il tecnico nerazzurro, pensando ain programma subito dopo la sosta.AL– Nuovo giorno diad Appiano Gentile durante la sosta per le Nazionali, ma in preparazione di una sfida importante come quella contro lain campionato. Questo periodo di allenamento mirato è fondamentale per affinare gli equilibri difensivi dell’in vista della sfida contro la. A disposizione del tecnico ci sono cinque giocatori: Yann Bisseck, Benjamin Pavard, Francesco Acerbi, Carlos Augusto e Davide Palacios.