Il neo presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato a margine di un evento organizzato da La Gazzetta dello Sport, nel contesto del Festival

Marotta : «Inter - incassati 80 milioni dallo stadio. Figuriamoci con un impianto nuovo!» - Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Marotta: «Inter, incassati 80 milioni dallo stadio. Lo stadio va fatto rendere dal punto di vista degli incassi, non deve essere una cattedrale nel deserto, ma una casa vissuta ogni giorno. (Inter-news.it)

David-Inter - si prova la ‘Marottata’! Eventuale carta anti… Thuram – TS - Insomma, il profilo del bomber del Lille è assolutamente alla portata dell’Inter. I nerazzurri monitorano anche la situazione intorno a Marcus Thuram. L’Inter c’è, tanto da avviare già i primi contatti con il suo entourage. Il francese (sette gol in stagione) sta vivendo un exploit importantissimo con la maglia della Beneamata e su di lui incombe la clausola rescissoria da 85 milioni di euro in ... (Inter-news.it)

Inchiesta curva Inter - Zampini : “Voglio spiegazioni. Un capo ultrà che parla con l’allenatore - poi Zanetti e Marotta. A noi in 20 anni…” - In questi ultimi giorni si sta parlando molto dell’inchiesta che ha coinvolto le curve di Inter e Milan, con perquisizioni nei confronti di persone indagate a vario titolo per associazione a delinquere, con l’aggravante del metodo mafioso, estorsione, lesioni e altri gravi reati. FC-Juve 4-2, merci la VAR, merci…” Cobolli Gigli attacca l’Inter: “Come mai non è apparsa nel processo? Qualcuno ... (Webmagazine24.it)