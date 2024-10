Intelligenza artificiale a scuola, al via la sperimentazione. Valditara ai docenti: “La vostra capacità di cogliere le sfumature degli allievi resta ineguagliabile” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha dato il via a Roma al progetto sperimentale per l'introduzione dell'Intelligenza artificiale nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. Il piano sperimentale arriva in 15 scuole delle regioni Lazio, Lombardia, Toscana e Calabria. L'articolo Intelligenza artificiale a scuola, al via la sperimentazione. Valditara ai docenti: “La vostra capacità di cogliere le sfumature degli allievi resta ineguagliabile” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe, ha dato il via a Roma al progetto sperimentale per l'introduzione dell'nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. Il piano sperimentale arriva in 15 scuole delle regioni Lazio, Lombardia, Toscana e Calabria. L'articolo, al via laai: “Ladile” .

