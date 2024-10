In casa 10 chili di droga. E pure la cocaina rosa (Di venerdì 11 ottobre 2024) In casa aveva cinque chili di hashish, altrettanti di cocaina e 500 grammi di cocaina rosa. Un italiano è stato arrestato, denunciati la compagna e un marocchino. Il maxi sequestro di droga è stato eseguito dalla Squadra mobile di Pavia e dal commissariato di Voghera alle prime luci dell’alba di mercoledì nel corso di un’operazione per il controllo dello spaccio nell’hinterland vogherese. Durante un servizio di appostamento e osservazione, notando uno scambio sospetto, è stato fermato e controllato il marocchino, regolare in Italia, che nascondeva addosso 3,50 grammi di cocaina. Poi gli agenti hanno perquisito l’abitazione della persona che aveva effettuato poco prima lo scambio con lo straniero. Hanno così scoperto che un italiano di 38 anni nascondeva in vari anfratti di casa, confezionata in numerosissimi panetti, droga in grandi quantità. Ilgiorno.it - In casa 10 chili di droga. E pure la cocaina rosa Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Inaveva cinquedi hashish, altrettanti die 500 grammi di. Un italiano è stato arrestato, denunciati la compagna e un marocchino. Il maxi sequestro diè stato eseguito dalla Squadra mobile di Pavia e dal commissariato di Voghera alle prime luci dell’alba di mercoledì nel corso di un’operazione per il controllo dello spaccio nell’hinterland vogherese. Durante un servizio di appostamento e osservazione, notando uno scambio sospetto, è stato fermato e controllato il marocchino, regolare in Italia, che nascondeva addosso 3,50 grammi di. Poi gli agenti hanno perquisito l’abitazione della persona che aveva effettuato poco prima lo scambio con lo straniero. Hanno così scoperto che un italiano di 38 anni nascondeva in vari anfratti di, confezionata in numerosissimi panetti,in grandi quantità.

