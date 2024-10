Immissioni in ruolo da GM24, confermati sulla sede i vincitori che svolgono supplenza al 31 agosto o supplenza da GI su posto accantonato (Di venerdì 11 ottobre 2024) Immissioni in ruolo da GM 2024/25: l'USR Toscana ha avviato la FASE 1 di scelta della provincia, specificando chi sono invece i docenti che saranno confermati sulla sede della supplenza dell'anno scolastico 2024/25. L'articolo Immissioni in ruolo da GM24, confermati sulla sede i vincitori che svolgono supplenza al 31 agosto o supplenza da GI su posto accantonato . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)inda GM 2024/25: l'USR Toscana ha avviato la FASE 1 di scelta della provincia, specificando chi sono invece i docenti che sarannodelladell'anno scolastico 2024/25. L'articoloindacheal 31da GI su

