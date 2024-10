Il Nottingham Forest multato per i commenti del VAR (Di venerdì 11 ottobre 2024) 2024-10-11 15:13:06 Breaking news: Il Nottingham Forest è stato multato di £ 750.000 e messo in guardia sulla sua condotta futura dopo aver pubblicato commenti sul Video Assistant Referee Stuart Attwell sui social media la scorsa stagione. Il Forest ha ritenuto che avrebbero dovuto ricevere tre rigori durante la sconfitta contro l’Everton la scorsa stagione e dopo la partita ha pubblicato sul proprio account X ufficiale: “Tre decisioni estremamente sbagliate – tre rigori non dati – che semplicemente non possiamo accettare. “Abbiamo avvisato il PGMOL prima della partita che il VAR (Attwell) è un tifoso del Luton ma non lo hanno cambiato. La nostra pazienza è stata messa alla prova più volte. La NFFC ora valuterà le sue opzioni”. Il Forest intende presentare ricorso contro la sanzione comminata dalla Federcalcio. Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) 2024-10-11 15:13:06 Breaking news: Ilè statodi £ 750.000 e messo in guardia sulla sua condotta futura dopo aver pubblicatosul Video Assistant Referee Stuart Attwell sui social media la scorsa stagione. Ilha ritenuto che avrebbero dovuto ricevere tre rigori durante la sconfitta contro l’Everton la scorsa stagione e dopo la partita ha pubblicato sul proprio account X ufficiale: “Tre decisioni estremamente sbagliate – tre rigori non dati – che semplicemente non possiamo accettare. “Abbiamo avvisato il PGMOL prima della partita che il VAR (Attwell) è un tifoso del Luton ma non lo hanno cambiato. La nostra pazienza è stata messa alla prova più volte. La NFFC ora valuterà le sue opzioni”. Ilintende presentare ricorso contro la sanzione comminata dalla Federcalcio.

