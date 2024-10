Il discorso di Giuli alla Camera alla fine mi è piaciuto: mi ha spinto ad approfondire (Di venerdì 11 ottobre 2024) di Leonardo Botta Quand’ero studente stampammo con gli amici un giornalino che distribuimmo nell’edicola del paese. L’incipit di uno degli articoletti che ci eravamo divertiti a comporre era: “Da un’attenta analisi eziologica dei complessi e delle idiosincrasie blenorragiche”, subito emendato da un “scusate il termine, ma suonava bene”. Facevamo il verso a quella colta “supercazzola” (attribuita a diversi autori) che girava nell’ambiente universitario e che ci divertivamo a declamare tra noi: “La vita è la palingenetica obliterazione dell’io cosciente che si immedesima e si infutura nell’archetipo-prototipo dell’antropomorfismo universale, in un contubernio di stoiche ed eziologiche faziosità” (che alla fine traducevamo più prosaicamente in: “la vita è una stron*ata!”). Ilfattoquotidiano.it - Il discorso di Giuli alla Camera alla fine mi è piaciuto: mi ha spinto ad approfondire Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) di Leonardo Botta Quand’ero studente stampammo con gli amici un giornalino che distribuimmo nell’edicola del paese. L’incipit di uno degli articoletti che ci eravamo divertiti a comporre era: “Da un’attenta analisi eziologica dei complessi e delle idiosincrasie blenorragiche”, subito emendato da un “scusate il termine, ma suonava bene”. Facevamo il verso a quella colta “supercazzola” (attribuita a diversi autori) che girava nell’ambiente universitario e che ci divertivamo a declamare tra noi: “La vita è la palingenetica obliterazione dell’io cosciente che si immedesima e si infutura nell’archetipo-prototipo dell’antropomorfismo universale, in un contubernio di stoiche ed eziologiche faziosità” (chetraducevamo più prosaicamente in: “la vita è una stron*ata!”).

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giuli - social scatenati sul discorso del ministro : incomprensibile o visionario? - La discussione si è rapidamente diffusa sui social, dove si sono moltiplicati i meme e le parodie. Le opposizioni hanno criticato l’uso di termini complessi e lontani dalla quotidianità, sottolineando come il ministro dovrebbe parlare con maggiore chiarezza a tutto il Paese. Frasi come “un’ontologia intonata alla rivoluzione dell’infosfera globale” hanno sollevato critiche, con alcuni che lo ... (Velvetmag.it)

Renzi show al Senato : si fa beffe di Giuli - del discorso «teoretico» e della laurea mancata. E poi rimprovera La Russa : «Stia al suo posto» – Il video - Così Giuli riprende il suo discorso: «In relazione alla procedura di nomina del presidente e amministrazione delegato di Ales, dottor Tagliaferri, sarebbe opportuno porre fine alle speculazioni e alle illazioni circolate sinora. Partono i borbottii dai banchi di Italia Viva e interviene il presidente del Senato, Ignazio La Russa: «Ho lasciato parlare Renzi che non mi pare non fosse ironico, non ... (Open.online)

Al Senato Renzi prende in giro Giuli per discorso incomprensibile - ministro : “Mi adeguerò al suo livello” - La polemica al Senato durante il question time è montata, il presidente La Russa è intervenuto in difesa di Giuli e Renzi ha attaccato: "Faccia l'arbitro non il supporter, stia al suo posto". Continua a leggere . "Farò del mio meglio per adeguare il mio eloquio alle capacità cognitive del senatore Renzi". (Fanpage.it)