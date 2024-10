I The Kolors annullano concerto in Florida: “Bloccati dall’uragano, siamo vicini alle famiglie delle vittime” (Di venerdì 11 ottobre 2024) È saltato il concerto dei The Kolors in programma a Miami. L'annuncio è arrivato tramite alcune storie condivise dalla band su Instagram: "Eravamo partiti speranzosi, sarebbe stato il primo concerto in America. Era sold out". Fanpage.it - I The Kolors annullano concerto in Florida: “Bloccati dall’uragano, siamo vicini alle famiglie delle vittime” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) È saltato ildei Thein programma a Miami. L'annuncio è arrivato tramite alcune storie condivise dalla band su Instagram: "Eravamo partiti speranzosi, sarebbe stato il primoin America. Era sold out".

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

The Kolors - concerto gratis a Forlì per il primo compleanno di Formì : ecco come ottenere il pass - Domenica 27 ottobre, l'amatissima band The Kolors salirà sul palco per un concerto gratuito. Per i disabili, è attivo un servizio di prenotazione inviando un'e-mail a relazioniesterne@formishopping. Ogni persona potrà ricevere un massimo di due pass. it, indicando la necessità di un accompagnatore. 30, fino ad esaurimento dei posti. (Ilrestodelcarlino.it)

The Kolors in concerto - gran finale dell'estate alla Trentino music arena - Domenica gran finale dell'estate live della Trentino music arena con The Kolors che arrivano con il loro 'The Kolors european tour 2024-2025' prodotto da ColorSound. In scaletta non mancheranno le loro ultime grandi hit 'Karma', 'Un ragazzo una ragazza. Appassionati di rock e musica elettronica... (Trentotoday.it)

Prato - the Kolors in concerto sul palco di piazza Duomo - Con Karma, i The Kolors esplorano ancora una volta nuovi territori degli anni ‘80. La data è una collaborazione -come altre date del festival- fra Fonderia Cultart e LEG -Live Emotion Group. Prato, 31 agosto 2024 - Lunedì 2 settembre, nel cartellone di Settembre Prato è Spettacolo, the Kolors arrivano in Piazza Duomo, sul palco che li ha già visti ospiti per un fortunatissimo concerto nel 2015. (Lanazione.it)