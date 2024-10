Ilfattoquotidiano.it - “Ho avuto un incidente con cinque costole fratturate, una scapola fratturata e diverse escoriazioni ma sono qua”: Corrado Formigli rassicura i telespettatori

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024)si è presentato davanti alle telecamere de La7 con un tutore al braccio, fin troppo vistoso per non suscitare curiosità e preoccupazione nei. “È una puntata importante, non potevo mancare. Datemi una mano, abbiate un po’ di comprensione”, ha detto il conduttore in apertura di “Piazzapulita” nella puntata andata in onda giovedì 10 ottobre. “Sarà una conduzione un po’ faticosa, vedete che ho un braccio un po’ appeso perché houn– ha aggiuntoprima di rivelare maggiori dettagli -. Ho, unamaqua abbastanza intero per stare con voi“, ha concluso il giornalista nell’introduzione della puntata dedicata al Libano, dopo i colpi di Israele alla missione Unifil.