Davidemaggio.it - Hanno ucciso l’Uomo Ragno: gli interpreti a confronto con i veri protagonisti della storia

Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) © US SkyNon ci sono solo Max Pezzali e Mauro Repetto tra i personaggi noti al pubblico nella nuova serie Sky– La Leggendariadegli 883. Sullo schermo si alterneranno nomi ben conosciuti, alcuni destinati a diventare grandiosi, e ve li presentiamo di seguito, confrontando ciascuno di loro con l’attore scelto per interpretarlo. Elia Nuzzolo è Max Pezzali © US SkyDiciotto anni, pallido, nerd. Punk ma non troppo, rocker ma non troppo. Enciclopedia musicale vivente, è del tutto invisibile alle ragazze, e non ha mai creduto veramente in se stesso. L’incontro con Mauro sarà una vera scossa: l’energia del suo amico gli darà il coraggio per scrivere le sue prime canzoni, sognare in grande e perseguire la suad’amore con Silvia.: glicon iDavide Maggio.