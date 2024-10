‘Goodbye Julia’ | un viaggio attraverso colpa redenzione e riconciliazione

Leggi tutta la notizia su Funweek.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Dal 24 ottobre arriva al cinema Goodbye Julia, film diretto da Mohamed Kordofani, che esplora le complesse dinamiche tra Nord e Sud Sudan alla vigilia della secessione del 2011.una storia intima, il regista illumina temi universali come il senso di, lae il perdono, intrecciando il racconto personale con quello politico e sociale di una nazione lacerata. Nel cast Eiman Yousif (Mouna), Siran Riak (Julia), Nazar Gomoa (Akram). La protagonista, Mouna, è una donna benestante di Khartoum che – in un tragico incidente – provoca la morte di un giovane uomo del Sud. Spinta dal senso di, Mouna assume Julia, la vedova ignara della verità, come domestica. Il rapporto tra le due donne diventa il cuore del film, evidenziando le tensioni razziali e sociali che separano i sudanesi del Nord, prevalentemente arabi e musulmani, dai sudisti cristiani e animisti.