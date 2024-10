Giro di Lombardia 2024: Tadej Pogacar a caccia di Fausto Coppi (Di venerdì 11 ottobre 2024) Si chiude in grande stile la stagione delle Classiche Monumento per il ciclismo su strada. In scena infatti domani il Giro di Lombardia, la Classica delle Foglie Morte, che vedrà 252 chilometri con partenza da Bergamo ed arrivo a Como sicuramente spettacolari. Il percorso è ancora, sorprendentemente, incerto: c’è infatti il dubbio di un cambio dell’ultimo minuto dovuto al solito maltempo che può far saltare i piani degli organizzatori. Dopo Forcellino di Bianzano (6.3 km al 5.1%), la prima ascesa di giornata, dovrebbe esserci il Ganda (9.4 km al 7%), ma le forti piogge potrebbero far virare verso il Selvino. Poi Colle di Berbenno (4.5 km al 6.2%), Valpiana (10.4 km al 6.1%), Sella di Osigo (5.1 km al 5.6%), ma soprattutto un finale durissimo con Madonna del Ghisallo (8.1 km al 3.7%), Colma di Sormano (13.1 km al 6.5%) e l’ultima durissima ascesa al San Fermo della Battaglia (2. Oasport.it - Giro di Lombardia 2024: Tadej Pogacar a caccia di Fausto Coppi Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Si chiude in grande stile la stagione delle Classiche Monumento per il ciclismo su strada. In scena infatti domani ildi, la Classica delle Foglie Morte, che vedrà 252 chilometri con partenza da Bergamo ed arrivo a Como sicuramente spettacolari. Il percorso è ancora, sorprendentemente, incerto: c’è infatti il dubbio di un cambio dell’ultimo minuto dovuto al solito maltempo che può far saltare i piani degli organizzatori. Dopo Forcellino di Bianzano (6.3 km al 5.1%), la prima ascesa di giornata, dovrebbe esserci il Ganda (9.4 km al 7%), ma le forti piogge potrebbero far virare verso il Selvino. Poi Colle di Berbenno (4.5 km al 6.2%), Valpiana (10.4 km al 6.1%), Sella di Osigo (5.1 km al 5.6%), ma soprattutto un finale durissimo con Madonna del Ghisallo (8.1 km al 3.7%), Colma di Sormano (13.1 km al 6.5%) e l’ultima durissima ascesa al San Fermo della Battaglia (2.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Dove passa il Giro di Lombardia 2024? Orari - partenza - arrivo e tutti i paesi attraversati - 25-17. Sembrano non esserci rivali per il Campione del Mondo, che in stagione è stato capace di vincere Giro d’Italia e Tour de France. PROVINCIA DI COMO: Sella di Osigo, Asso, Maglio, Barni, Madonna del Ghisallo, Civenna, Regatola, Cendraro, Nesso, Zerbio, Piano del Tivano, Colma di Sormano, Sormano, Maglio, Asso, Canzo, Albese con Cassano, Tavernerio, Borgo Vico, San Fermo della Battaglia, ... (Oasport.it)

Giro di Lombardia 2024 - possibile cambio di percorso causa maltempo : come può cambiare lo scenario? - . La salita di Ganda potrebbe infatti essere tolta dal tracciato dell’ultima Classica Monumento della stagione, in programma sabato 12 ottobre, dopo che il cedimento del manto stradale in prossimità di un tornante della salita in seguito alla pioggia caduta ieri. Nel caso l’alternativa potrebbe essere il transito da Salmezza e Miragolo San Marco per raggiungere Zogno, ma sarebbe necessario ... (Oasport.it)

Dove vedere in tv il Giro di Lombardia 2024 : orari - programma - streaming - Il grande favorito della vigilia sarà lo sloveno Tadej Pogacar, che gareggerà con la maglia di Campione del Mondo e che punta alla quarta vittoria consecutiva in questo evento. La partenza è fissata alle ore 10. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 14. Proverà a contrastarlo il belga Remco Evenepoel, mentre lo sloveno Primoz Roglic si è chiamato fuori alla vigilia ... (Oasport.it)