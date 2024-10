Giornate FAI d’autunno 2024 a Napoli e Campania, i luoghi da visitare il 12 e 13 ottobre (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il 12 e 13 ottobre tornano le Giornate Fai d'autunno: cosa visitare gratuitamente a Napoli, in provincia e nel resto della Campania. Fanpage.it - Giornate FAI d’autunno 2024 a Napoli e Campania, i luoghi da visitare il 12 e 13 ottobre Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il 12 e 13tornano leFai d'autunno: cosagratuitamente a, in provincia e nel resto della

Tornano le Giornate FAI d’Autunno : luoghi e itinerari da scoprire a Napoli e in Campania - . Le visite guidate e raccontate dai giovani volontari del FAI offriranno, inoltre, più di uno spunto per riflettere sulla necessità e l’urgenza di salvaguardare l’ambiente e i beni del nostro patrimonio culturale, passando proprio per la loro conoscenza e assumendo uno sguardo più aperto e curioso nei confronti della realtà. (Puntomagazine.it)

Giornate Fai d’Autunno : le aperture a Napoli e in provincia - Russo al Convento di Santa Maria del Pozzo. Visite a cura di: tirocinanti del DIARC – Dipartimento Architettura di Federico II e Narratori FAI Giovani Napoli. Sul cammino si incontra il Tempio di Apollo, un frigidarium di un complesso termale che si estendeva fino alle rive del lago, probabilmente per sfruttarne le acque benefiche, ma la tradizione popolare ha da sempre attribuito a questi ruderi ... (Anteprima24.it)

