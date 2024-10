Furti di mezzi agricoli, colpi da 800mila euro. Sgominata la banda: 3 arresti in Romania (Di venerdì 11 ottobre 2024) Smantellata la banda dei Furti di mezzi agricoli. Con gli ultimi tre arresti, i carabinieri hanno definitivamente chiuso il cerchio su una serie di colpi messi a segno tra il 2022 e il 2023 nella provincia di Ferrara, che solo nel primo semestre aveva fruttato razzie da 800mila euro.Iscriviti Ferraratoday.it - Furti di mezzi agricoli, colpi da 800mila euro. Sgominata la banda: 3 arresti in Romania Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Smantellata ladeidi. Con gli ultimi tre, i carabinieri hanno definitivamente chiuso il cerchio su una serie dimessi a segno tra il 2022 e il 2023 nella provincia di Ferrara, che solo nel primo semestre aveva fruttato razzie da.Iscriviti

