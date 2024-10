Fugge e scompare con i figli per 3 anni nella foresta in Nuova Zelanda, la moglie: “Così hanno chiesto aiuto” (Di venerdì 11 ottobre 2024) In Nuova Zelanda dal 2021 un uomo è fuggito di casa con i tre figli. A tre anni di distanza, sono stati ripresi con un video da un gruppo di cacciatori. Per la madre i piccoli volevano chiedere aiuto pubblicamente. Fanpage.it - Fugge e scompare con i figli per 3 anni nella foresta in Nuova Zelanda, la moglie: “Così hanno chiesto aiuto” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Indal 2021 un uomo è fuggito di casa con i tre. A tredi distanza, sono stati ripresi con un video da un gruppo di cacciatori. Per la madre i piccoli volevano chiedere aiuto pubblicamente.

