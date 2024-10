Fratelli di Crozza, monologo sulla sinistra: "Ma cos’è diventato il PD, un talent? L'unico che ti stimola a votare..." (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda ogni venerdì in prima serata su Nove e in streaming su discovery+, Maurizio Crozza analizza il quadro politico attuale della sinistra: «Comunque Fratelli, ormai siamo arrivati alla terza puntata e avrete notato che della sinistra parlo poco. Ma si s Ilgiornaleditalia.it - Fratelli di Crozza, monologo sulla sinistra: "Ma cos’è diventato il PD, un talent? L'unico che ti stimola a votare..." Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nella nuova puntata didi, in onda ogni venerdì in prima serata su Nove e in streaming su discovery+, Maurizioanalizza il quadro politico attuale della: «Comunque, ormai siamo arrivati alla terza puntata e avrete notato che dellaparlo poco. Ma si s

