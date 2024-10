Davidemaggio.it - Far West: Sottile riparte al venerdì con il caso Scazzi

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Se Massimo Giletti si è preso il lunedì, peraltro senza grandi risultati ottenuti sinora, Salvodeve accomodarsi nella serata deldi Rai3. Farsfiderà Quarto Grado, ex creatura del giornalista, partendo proprio da un notodi cronaca, l’omicidio di Sarah. Parla, rompendo un prolungato silenzio, Valentina Misseri, sorella di Sabrina e figlia di Michele. La nuova stagione, in generale, riprende e prosegue il percorso iniziato nella scorsa, seguendo sempre il fil rouge dei “Far” italiani, raccontando realtà e territori dove le regole sono saltate dove vige la legge del più forte e a pagare sono i più vulnerabili. Salvoha dichiarato: Siamo molto orgogliosi della prima stagione, soprattutto per la qualità delle nostre inchieste. E di questo ringrazio la fantastica squadra con cui faccio il programma.