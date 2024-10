Famiglia accusata di truffa: anziano circuito con la promessa di una patente (Di venerdì 11 ottobre 2024) L'Aquila - Una Famiglia approfitta delle fragilità di un uomo anziano per ottenere somme di denaro ingenti con promesse irrealizzabili. Indagini rivelano truffa ai danni di un anziano per 130mila euro Una Famiglia composta da marito, moglie e figlio è finita sotto inchiesta per una presunta truffa ai danni di un anziano, sfruttando la sua vulnerabilità psicologica per ottenere importanti somme di denaro. La vicenda, portata alla luce dalla Guardia di Finanza, ha avuto luogo nell'arco di un anno, dal gennaio 2022 al gennaio 2023, durante il quale l'anziano avrebbe consegnato circa 130mila euro ai tre, convinto di poter conseguire una patente di guida in cambio di tali pagamenti. L’indagine ha preso avvio a seguito di alcune segnalazioni su movimenti sospetti di denaro da parte della vittima. Abruzzo24ore.tv - Famiglia accusata di truffa: anziano circuito con la promessa di una patente Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv (Di venerdì 11 ottobre 2024) L'Aquila - Unaapprofitta delle fragilità di un uomoper ottenere somme di denaro ingenti con promesse irrealizzabili. Indagini rivelanoai danni di unper 130mila euro Unacomposta da marito, moglie e figlio è finita sotto inchiesta per una presuntaai danni di un, sfruttando la sua vulnerabilità psicologica per ottenere importanti somme di denaro. La vicenda, portata alla luce dalla Guardia di Finanza, ha avuto luogo nell'arco di un anno, dal gennaio 2022 al gennaio 2023, durante il quale l'avrebbe consegnato circa 130mila euro ai tre, convinto di poter conseguire unadi guida in cambio di tali pagamenti. L’indagine ha preso avvio a seguito di alcune segnalazioni su movimenti sospetti di denaro da parte della vittima.

