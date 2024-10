F1: Kimi Antonelli "Pronto per circus, Wolff un secondo padre" (Di venerdì 11 ottobre 2024) "Dovrò imparare a gestire il weekend e le varie procedure. Ma sono già cresciuto tanto" TRENTO - "Per me Toto Wolff è stato un secondo padre, sin dal 2018 che ho firmato con l'Academy Mercedes e tuttora oggi. Mi ha sempre supportato e mi ha anche sgridato molto recentemente, quando ho fatto il biric Ilgiornaleditalia.it - F1: Kimi Antonelli "Pronto per circus, Wolff un secondo padre" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) "Dovrò imparare a gestire il weekend e le varie procedure. Ma sono già cresciuto tanto" TRENTO - "Per me Totoè stato un, sin dal 2018 che ho firmato con l'Academy Mercedes e tuttora oggi. Mi ha sempre supportato e mi ha anche sgridato molto recentemente, quando ho fatto il biric

F1 - Antonelli : “Wolff come un secondo padre - mi sento pronto per il Circus” - Non ho dubbi”. Mi ha impressionato e sin da subito l’ho scelto come mio modello di riferimento. Continua a stare al mio fianco e sono molto contento di essere con lui l’anno prossimo. Antonelli torna sull’esordio a Monza: “Un ricordo che porterò con me per sempre, fare quel primo giro da pilota ufficiale F1 è stata un’esperienza unica. (Sportface.it)