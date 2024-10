Esplosione in una casa a Seriate, uomo gravemente ustionato: trasferito d’urgenza in ospedale (Di venerdì 11 ottobre 2024) A Seriate (Bergamo) si è verificata un'Esplosione in un appartamento: un uomo di 45 anni ha riportato gravi ustioni ed è stato trasferito d'urgenza in ospedale. Fanpage.it - Esplosione in una casa a Seriate, uomo gravemente ustionato: trasferito d’urgenza in ospedale Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) A(Bergamo) si è verificata un'in un appartamento: undi 45 anni ha riportato gravi ustioni ed è statod'urgenza in

Esplosione in un garage a Seriate - ferito gravemente un uomo di 46 anni - Secondo le prime informazioni, il botto si è verificato all’interno di un un domicilio privato, un garage, in via Comonte 4, per motivi che sono al vaglio delle forze dell’ordine. Il ferito ha riportato ustioni di secondo grado al volto e al torace e anche traumi multipli alle braccia. Sembrerebbe che il 46enne stesse maneggiando delle soluzioni chimiche o comunque un oggetto che poi che ha ... (Ilgiorno.it)