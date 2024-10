Ilfattoquotidiano.it - E’morta Victoria Roshchyna, la reporter ucraina detenuta in un carcere russo dal 3 agosto 2023. Ignota la causa del decesso

(Di venerdì 11 ottobre 2024), la giovanecatturata il 3deldalla Russia mentre si trovava nei territori orientali occupati e da allora, è morta. Aveva 28 anni. In un post su X l’International Women’s Media Foundation, ong che per prima ha dato l’allarme della sua scomparsa, lo scorso, ha scritto: “Indipendentemente dalladella sua morte, possiamo dire con certezza che la sua vita è stata tolta perché ha osato dire la verità. Ci auguriamo che la sua morte non sia vana: la comunità internazionale deve fare pressione sulla Russia affinché cessi di prendere di mira i giornalisti e di mettere a tacere la libertà di stampa”. Su questo caso ci sono diversi elementi poco chiari. Oltre alladel, restano da accertare le circostanze dell’arresto che non sono mai state rese note.