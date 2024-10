Ilrestodelcarlino.it - ‘È Villa Spada!’ a Bologna, il giardino diventa un museo a cielo aperto

(Di venerdì 11 ottobre 2024), 11 ottobre 2024 – Un progetto culturale alla scoperta del rinatodiSpada: dopo i lavori di rigenerazione e restauro, finanziati dall’Unione Europea attraverso un bando del ministero della Cultura per la valorizzazione di parchi e giardini storici, adesso il Comune si impegna in percorsi artistici, teatrali e laboratoriali, per restituire alla cittadinanza la bellezza del parco. UnDal 13 ottobre al 3 novembre dunque avrà luogo “ÈSpada!”, programma in cui si susseguiranno eventi, passeggiate e spettacoli. Non solo, per tutte le tre settimane continuative ilsi trasformerà in unopen air, con le opere dell’installazione “con Naturalezza” di Marcello Chiarenza posizionate in sei tappe lungo il percorso principale ad anello nel parco, fruibili liberamente in qualunque ora del giorno.