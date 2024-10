Duello sul Terzo Settore: "Anziani in difficoltà" (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il Forum Regionale del Terzo Settore, che raccoglie 34 associazioni regionali legate al mondo del volontariato, incontra Elena Ugolini e Michele de Pascale, candidati alla presidenza della Regione Emilia-Romagna. Per Michele de Pascale "il volontariato è un punto identitario di questa regione, in Emilia-Romagna ci si spende per il prossimo. Bisogna identificare i bisogni, studiare le possibilità e dare risposte. Da un lato dobbiamo fare in modo che i giovani trovino il loro spazio nel volontariato. Dall’altro lato è necessario fare un grande passo in avanti verso il lavoro sociale, che spesso manca di fondi e formazione". E poi la candidata di centrodestra, Elena Ugolini: "Il primo punto del mio programma riguarda il Terzo Settore. Occorre innanzitutto snellire le procedure e dare più flessibilità ai bandi in modo da dare il giusto spazio anche alle associazioni più piccole. Ilrestodelcarlino.it - Duello sul Terzo Settore: "Anziani in difficoltà" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il Forum Regionale del, che raccoglie 34 associazioni regionali legate al mondo del volontariato, incontra Elena Ugolini e Michele de Pascale, candidati alla presidenza della Regione Emilia-Romagna. Per Michele de Pascale "il volontariato è un punto identitario di questa regione, in Emilia-Romagna ci si spende per il prossimo. Bisogna identificare i bisogni, studiare le possibilità e dare risposte. Da un lato dobbiamo fare in modo che i giovani trovino il loro spazio nel volontariato. Dall’altro lato è necessario fare un grande passo in avanti verso il lavoro sociale, che spesso manca di fondi e formazione". E poi la candidata di centrodestra, Elena Ugolini: "Il primo punto del mio programma riguarda il. Occorre innanzitutto snellire le procedure e dare più flessibilità ai bandi in modo da dare il giusto spazio anche alle associazioni più piccole.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Un bonus per le assunzioni di persone con disabilità under 35 nel terzo settore - A diffondere i dettagli è la Fira - Finaziaria regionale abruzzese. L’incentivo consiste in un contributo. . . . Il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità rende disponile un bonus per l’assunzione di giovani con disabilità con meno di 35 anni di età nel terzo settore. (Chietitoday.it)

Move City Sport - i workshop dedicati al terzo settore - . – workshop: ‘Atleti uniti: un fondo di solidarietà per lo sport’ – 22 Ottobre, 14. Questo incontro mostrerà come l’inclusione non può prescindere dall’attivazione delle persone, dal renderle protagoniste della propria vita, compatibilmente con le proprie possibilità e come è necessario rompere lo stereotipo della persona con disabilità come un cronico immodificabile, semplicemente da ... (Bergamonews.it)

Terzo settore : compie 25 anni il progetto “Community Foundations” di Fondazione Cariplo - In tutto sono 16 le fondazioni di comunità attive sul territorio lombardo e nelle province di Novara e Verbano Cusio Ossola (una fondazione di comunità per ogni provincia, ad eccezione dell'Area Metropolitana milanese in cui operano tre Fondazioni di Comunità). Sono dotate di patrimoni importanti e sono ormai interlocutori riconosciuti”, ha dichiarato Giovanni Azzone, presidente Fondazione ... (Liberoquotidiano.it)