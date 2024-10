Due nuovi agenti in supporto alla Municipale: "Ora più controlli sul territorio" (Di venerdì 11 ottobre 2024) Due nuovi vigili urbani per il comando di Polizia Municipale di Succivo. I due agenti, Giuseppe Tufano e Giovanni Zito, si sono aggiunti ai cinque già in servizio agli ordini del Comandante Giovanni Carrillo.“In tempi di emergenza sociale diamo una risposta forte e concreta ai cittadini, i Casertanews.it - Due nuovi agenti in supporto alla Municipale: "Ora più controlli sul territorio" Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Duevigili urbani per il comando di Poliziadi Succivo. I due, Giuseppe Tufano e Giovanni Zito, si sono aggiunti ai cinque già in servizio agli ordini del Comandante Giovanni Carrillo.“In tempi di emergenza sociale diamo una risposta forte e concreta ai cittadini, i

