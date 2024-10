Drusilla Foer a Campi Bisenzio: apre la stagione del Teatrodante Carlo Monni (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sul palco con lei ci sarà l’attrice Elena Talenti, con un testo scritto dalla stessa Drusilla con GianCarlo Marinelli per la regia di Dimitri Milopulos, in un nuovo allestimento L'articolo Drusilla Foer a Campi Bisenzio: apre la stagione del Teatrodante Carlo Monni proviene da Firenze Post. .com - Drusilla Foer a Campi Bisenzio: apre la stagione del Teatrodante Carlo Monni Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sul palco con lei ci sarà l’attrice Elena Talenti, con un testo scritto dalla stessacon GianMarinelli per la regia di Dimitri Milopulos, in un nuovo allestimento L'articololadelproviene da Firenze Post.

Drusilla Foer è la dea dell’amore ’Venere Nemica’ - intensa e crudele - Uno spettacolo arricchito da un inaspettato repertorio musicale che, a tratti, sfiora il musical e che vede Foer nei panni della dea dell’amore. Spettacolo in cui è protagonista assoluta. Uno spettacolo con cui l’artista fiorentina ha ripreso a girare l’Italia dopo un periodo non facile: la cantante, attrice, autrice e icona di stile, a causa di una brutta polmonite, è dovuta stare ferma per sei ... (Lanazione.it)

Drusilla Foer al Teatrodante Carlo Monni con “Venere Nemica” - La cantante, attrice, autrice e icona di stile Drusilla Foer, che ha conquistato il grande pubblico grazie alla sua intensa carriera televisiva e per aver partecipato come co-conduttrice insieme ad Amadeus del Festival di Sanremo 2022, oltre al suo recital di straordinario successo divenuto... (Firenzetoday.it)

Drusilla Foer inaugura la stagione di prosa del Teatrodante Carlo Monni - Venere, creatura immortale, vive oggi lontano dall’Olimpo e ha trovato casa a Parigi, fra gli uomini di cui teneramente invidia la mortalità che li costringe all’urgenza di vivere emozioni, esperienze, sentimenti. Appuntamento sabato 12 ottobre ore 21 con lo spettacolo arricchito da un inaspettato repertorio musicale che, a tratti, sfiora il musical e che vedrà Foer nei panni della dea dell’amore. (Lanazione.it)