Covid, Pregliasco: «Ricoveri e decessi in grande salita. Variante Xec predominante». Mal di gola e tosse, i sintomi da non sottovalutare (Di venerdì 11 ottobre 2024) «L'andamento del Covid è tipicamente ondulante», ma «oggi il numero di casi» indicato dai report ufficiali «a mio avviso è molto aleatorio,

Influenza - raffreddore - gastroenterite o Covid? La guida ai sintomi secondo il virologo milanese Pregliasco - Il quarto principio: eseguire il tampone Covid per le persone anziane e fragili. Il Covid complica lo scenario Le ultime varianti di Sars-CoV-2 hanno dei sintomi particolari? "No - risponde Pregliasco - non si può capire, è molto variegata anche la risposta" della persona al virus. Può essere di tutto, anche quella cosa banale che poi magari si evolve male nei soggetti più fragili. (Ilgiorno.it)