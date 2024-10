Covid, con fattori di rischio più infezioni respiratorie in post malattia (Di venerdì 11 ottobre 2024) Villasimius, 11 ott. (Adnkronos Salute) - Dopo il Covid le infezioni delle vie respiratorie sono più frequenti nelle persone con fattori di rischio come malattie allergiche, asma o Bpco, che quando si infettano hanno ricadute più pesanti delle malattie di fondo, anche con importanti recrudescenze. S Ilgiornaleditalia.it - Covid, con fattori di rischio più infezioni respiratorie in post malattia Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Villasimius, 11 ott. (Adnkronos Salute) - Dopo illedelle viesono più frequenti nelle persone condicome malattie allergiche, asma o Bpco, che quando si infettano hanno ricadute più pesanti delle malattie di fondo, anche con importanti recrudescenze. S

