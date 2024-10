Ilrestodelcarlino.it - Conti correnti spiati, anche Zaia nel mirino

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Venezia, 11 ottobre 2024 - C’èil conto del governatoretra quelli ‘’ dall’ex dipendente di Intesa Sanpaolo. L’uomo - che ai tempi lavorava alla filiale di Barletta - è accusato di aver effettuato 6mila accessi non autorizzati ai3.572 clienti dell'istituto, tra cui la premier Giorgia Meloni e la sorella Arianna, e tanti altri politici. “Spero solo si tratti di follia, non di accessi alimentati da qualcuno che aveva bisogno di fare dossier”, ha detto stamattina Lucaa margine di un evento a Padova.: “Sistemi di controllo pieni di falle” Il governatore: “Speriamo non sia dossieraggio” Il presidente della Regione Veneto, Lucadurante la celebrazione degli 80 anni della Coldiretti, Roma 8 ottobre 2024.