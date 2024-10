Confapi Industria presente al Taranto Port Days 2024 (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoConfapi Industria Taranto, confederazione italiana delle piccole e medie imprese industrie private, è presente, con un proprio stand, al Taranto Port Days 2024, l’evento che apre le Porte dello scalo ionio alla città e in particolare ai giovani studenti provenienti dai diversi istituti scolastici. La presenza di Confapi Taranto all’interno del Port Days 2024 rappresenta un momento molto imPortante sul fronte dell’incontro domanda ed offerta di lavoro. Le aziende di Confapi presenti nello stand stanno offrendo opPortunità di matching tra domanda e offerta di lavoro agli studenti che accompagnati dai loro docenti stanno visitando lo stand, onde consentire loro, al termine degli studi, l’inserimento all’interno del mondo del lavoro. Tarantinitime.it - Confapi Industria presente al Taranto Port Days 2024 Leggi tutta la notizia su Tarantinitime.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tarantini Time Quotidiano, confederazione italiana delle piccole e medie imprese industrie private, è, con un proprio stand, al, l’evento che apre lee dello scalo ionio alla città e in particolare ai giovani studenti provenienti dai diversi istituti scolastici. La presenza diall’interno delrappresenta un momento molto imante sul fronte dell’incontro domanda ed offerta di lavoro. Le aziende dipresenti nello stand stanno offrendo opunità di matching tra domanda e offerta di lavoro agli studenti che accompagnati dai loro docenti stanno visitando lo stand, onde consentire loro, al termine degli studi, l’inserimento all’interno del mondo del lavoro.

