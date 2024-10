Romadailynews.it - Cina: premier, UE dovrebbe adottare politiche obiettive, razionali verso il Paese

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Vientiane, 11 ott – (Xinhua) – Il primo ministro cinese Li Qiang oggi ha invitato le istituzioni dell’UE a considerare lo sviluppo dellain modo corretto e a formularenei suoi confronti. Li ha formulato queste osservazioni durante l’incontro con il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, a margine delle riunioni tra i leader sulla cooperazione in Asia orientale tenutesi a Vientiane. Laconsidera l’Europa un’importante direzione della diplomazia cinese e un partner chiave nella promozione della modernizzazione nazionale, ha affermato Li, sottolineando che ile’ anche un grande partner per l’Europa per il raggiungimento della transizione energetica e verde e la promozione congiunta di pace e sviluppo. (Xin) Agenzia Xinhua