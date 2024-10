Caterina Balivo, che clima tremendo che c’è a “La volta buona”: avete sentito cosa ha detto agli autori? (Di venerdì 11 ottobre 2024) La volta buona? Non proprio: il programma di Caterina Balivo non solo non funziona da un punto di vista degli ascolti, ma rivela un clima piuttosto teso dietro le quinte della trasmissione. Nonostante sia giunto al suo secondo anno di messa in onda, il programma non riesce a sfondare e a fare breccia nel cuore del pubblico. Poi, dopo quello che è successo, le cose sono ulteriormente peggiorate. Ma avete sentito le parole di Caterina Balivo verso gli autori? La conduttrice si è sempre dichiarata una donna schietta e senza peli sulla lingua, però forse stavolta ha esagerato. Sia chiaro, è giusto che sia assolutamente libera di esprimere le proprie opinioni, ma certe cose sarebbe meglio non farle sentire al pubblico. Di cosa stiamo parlando? Leggete il prossimo paragrafo Caterina Balivo e quella frase rivolta agli autori: a La volta buona il clima è teso Ma andiamo ai fatti. Donnapop.it - Caterina Balivo, che clima tremendo che c’è a “La volta buona”: avete sentito cosa ha detto agli autori? Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) La? Non proprio: il programma dinon solo non funziona da un punto di vista degli ascolti, ma rivela unpiuttosto teso dietro le quinte della trasmissione. Nonostante sia giunto al suo secondo anno di messa in onda, il programma non riesce a sfondare e a fare breccia nel cuore del pubblico. Poi, dopo quello che è successo, le cose sono ulteriormente peggiorate. Male parole diverso gli? La conduttrice si è sempre dichiarata una donna schietta e senza peli sulla lingua, però forse staha esagerato. Sia chiaro, è giusto che sia assolutamente libera di esprimere le proprie opinioni, ma certe cose sarebbe meglio non farle sentire al pubblico. Distiamo parlando? Leggete il prossimo paragrafoe quella frase ri: a Lailè teso Ma andiamo ai fatti.

