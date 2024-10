Bper via libera al piano industriale Utili per 43 miliardi nel triennio

Quotidiano.net - Bper, via libera al piano industriale. Utili per 4,3 miliardi nel triennio

(Di venerdì 11 ottobre 2024) "Chiaro e realistico". Definisce così l’ad diGianni Franco Papa il2024- 2027 presentato dalla banca ieri a Milano e accolto positivamente da Piazza Affari, con titoli in rialzo di oltre 4 punti percentuali. Nel, più utile e remunerazione per gli azionisti. Tra i principali risultati finanziari infatti, la previsione di un utile cumulato nel periodo di 4,3e di 1,5nel 2027, con dividendi per 3,2. Dynamic Full Value 2027 è unper una "banca dinamica, con fondamentali forti e un enorme potenziale per creare valore, che sapremo cogliere, afferma l’ad.