Biocarburante per la business aviation, al via i contributi di Sea Prime (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il programma, il primo in Europa, prevede l’erogazione di un contributo di 1.000 euro per ogni tonnellata di Sustainable aviation fuel puro nei terminal di Linate e Malpensa Prime entro il 2024 per abbattere le emissioni di CO2 Ilgiornale.it - Biocarburante per la business aviation, al via i contributi di Sea Prime Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il programma, il primo in Europa, prevede l’erogazione di un contributo di 1.000 euro per ogni tonnellata di Sustainablefuel puro nei terminal di Linate e Malpensaentro il 2024 per abbattere le emissioni di CO2

