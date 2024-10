Biden: Israele smetta di colpire Unifil (Di venerdì 11 ottobre 2024) 21.50 Il presidente degli Stati Uniti chiederà a Israele di non mettere più a rischio i Caschi Blu dell'Unifil in LIbano. Lo ha assicurato lo stesso Joe Biden, durante una conferenza stampa. Quattro militari della forza di pace Onu in Libano sono stati feriti dal fuoco israeliano in attacchi sferrati nel Sud del Paese nelle ultime 48 ore. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) 21.50 Il presidente degli Stati Uniti chiederà adi non mettere più a rischio i Caschi Blu dell'in LIbano. Lo ha assicurato lo stesso Joe, durante una conferenza stampa. Quattro militari della forza di pace Onu in Libano sono stati feriti dal fuoco israeliano in attacchi sferrati nel Sud del Paese nelle ultime 48 ore.

Medioriente : Biden - chiederò a Israele di fermare attacchi contro Unifil - Washington (Usa), 11 ott. (LaPresse) – Joe Biden chiederà a Israele di fermare gli attacchi contro Unifil in Libano. “Assolutamente sì”, ha risposto il presidente, parlando alla Casa Bianca, ai giornalisti che gli hanno chiesto se interverrà in questo senso. (Lapresse.it)

Israele-Hezbollah - è battaglia in Libano. Due morti per i razzi nello Stato ebraico. Attesa per il colloquio Biden-Netanyahu sull’Iran - Secondo i media israeliani in un vertice fiume durato 5 ore ieri Netanyahu e i vertici dell’esercito e dell’intelligence avrebbero preso «importanti decisioni» sulle prossime azioni di Israele. Il movimento terroristico libanese «dimostra di essere ancora organizzato e non ha perso la sua catena di comando» nonostante i duri colpi subiti nelle ultime settimane, ha dichiarato oggi la portavoce del ... (Open.online)

Attacco all’Iran - telefonata Netanyahu-Biden : “Condivisi alcuni dettagli”. Teheran : “Israele trascina la regione nella catastrofe” - According to the Israeli military, approximately 20 projectile launches were identified crossing from Lebanon. According to Magen David Adom (MDA) paramedics, a man and woman approximately 40 years old died in Kiryat Shmona. epa11650866 Israeli soldeirs stand at the site hit by a projectile fired from south Lebanon, in Kiryat Shmona, northern Israel, 09 October 2024. (Quotidiano.net)