Baronissi partecipa alla XIV edizione della campagna “Io Non Rischio”: appuntamento il 13 ottobre (Di venerdì 11 ottobre 2024) È già in corso la XIV edizione della campagna nazionale “Io Non Rischio” (INR), l’iniziativa promossa dal Dipartimento della Protezione Civile, che mira a diffondere le buone pratiche di prevenzione e gestione dei rischi naturali e antropici. Dal 7 al 13 ottobre 2024, l’Italia è impegnata in una Salernotoday.it - Baronissi partecipa alla XIV edizione della campagna “Io Non Rischio”: appuntamento il 13 ottobre Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) È già in corso la XIVnazionale “Io Non” (INR), l’iniziativa promossa dal DipartimentoProtezione Civile, che mira a diffondere le buone pratiche di prevenzione e gestione dei rischi naturali e antropici. Dal 7 al 132024, l’Italia è impegnata in una

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Baronissi partecipa alla XIV edizione della campagna nazionale “Io Non Rischio” : appuntamento il 13 ottobre presso il Parco della Rinascita - Ogni cittadino può e deve giocare un ruolo chiave nel processo di prevenzione, e la conoscenza delle buone pratiche di protezione civile è uno degli strumenti più efficaci per affrontare i rischi che possono colpire il nostro territorio. Invito tutti i cittadini a partecipare all’evento del 13 ottobre per informarsi e conoscere meglio le azioni da intraprendere in caso di calamità”. (Anteprima24.it)

Baronissi partecipa alla XIV edizione della campagna nazionale “Io non rischio” - Ogni cittadino può e deve giocare un ruolo chiave nel processo di prevenzione, e la conoscenza delle buone pratiche di protezione civile è uno degli strumenti più efficaci per affrontare i rischi che possono colpire il nostro territorio. Nel quadro di queste iniziative, Baronissi sarà protagonista domenica 13 ottobre 2024, presso il Parco della Rinascita, dove dalle ore 9:00 alle 13:00 i ... (Puntomagazine.it)

Baronissi partecipa alla XIV edizione della campagna nazionale “Io Non Rischio” : appuntamento il 13 ottobre al Parco della Rinascita - I volontari, con mezzi e attrezzature specifiche, illustreranno le azioni fondamentali da adottare per proteggere se stessi e le proprie famiglie durante situazioni di emergenza. IT su Google News. Baronissi, 13 ottobre a Parco della Rinascita Nel quadro di queste iniziative, Baronissi sarà protagonista domenica 13 ottobre 2024, presso il Parco della Rinascita, dove dalle ore 9:00 alle ... (Zon.it)