Autovelox per fare cassa, i sospetti sui Comuni “furbetti” arrivano in Procura: aperta un’indagine a Padova (Di venerdì 11 ottobre 2024) I Comuni hanno usato gli Autovelox per fare cassa? A chiederselo ora sono anche i magistrati, almeno quelli di Padova. La Procura cittadina infatti ha aperto un’inchiesta dopo le denunce dell’associazione Altvelox, che ha sede a Belluno. Al centro dell’indagine, che è la prima nel suo genere e ipotizza il reato di falso ideologico, ci sono in particolare nove rilevatori di velocità installati tra il capoluogo e alcuni Comuni della provincia. I magistrati dovranno accertare prima di tutto se gli apparecchi fossero omologati secondo le disposizioni ministeriali e poi se la loro installazione avesse l’obiettivo di prevenire incidenti o se, come sospettano le associazioni di automobilisti, avesse il solo scopo di portare soldi facili nelle casse comunali. Secoloditalia.it - Autovelox per fare cassa, i sospetti sui Comuni “furbetti” arrivano in Procura: aperta un’indagine a Padova Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ihanno usato gliper? A chiederselo ora sono anche i magistrati, almeno quelli di. Lacittadina infatti ha aperto un’inchiesta dopo le denunce dell’associazione Altvelox, che ha sede a Belluno. Al centro dell’indagine, che è la prima nel suo genere e ipotizza il reato di falso ideologico, ci sono in particolare nove rilevatori di velocità installati tra il capoluogo e alcunidella provincia. I magistrati dovranno accertare prima di tutto se gli apparecchi fossero omologati secondo le disposizioni ministeriali e poi se la loro installazione avesse l’obiettivo di prevenire incidenti o se, come sospettano le associazioni di automobilisti, avesse il solo scopo di portare soldi facili nelle casse comunali.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Autovelox "strategici" per fare cassa - la Procura apre un fascicolo per falso ideologico - PADOVA - È caccia tra Padova e provincia agli autovelox ?furbetti?. La Procura euganea, a seguito delle denunce prodotte dall?associazione Altvelox, ha aperto... (Ilgazzettino.it)

Sicurezza in autostrada - ecco le postazioni degli autovelox : dove e quando fare attenzione - La Polizia Stradale rende pubbliche le tratte stradali dove sono operativi, giorno per giorno, gli strumenti di controllo della velocità. Un modo per invitare gli automobilisti a moderare l'andatura rispettando i limiti e prevenire, così, gli incidenti stradali. E' importante tenere la velocità... (Messinatoday.it)

Autovelox non omologati e caos multe : cosa sta succedendo in Italia? L’avvocato : ecco cosa fare - Ma il cortocircuito tecnico sta creando problemi ovunque. La sicurezza stradale naturalmente è la priorità. “Quanto sta avvenendo in molti comuni del Veneto a seguito della sentenza della Corte di Cassazione che ha determinato denunce a sindaci e prefetto, ci dimostra che ci sono dei nodi burocratici da sciogliere al più presto”, ha appena ricordato il senatore dell’Udc, Antonio De Poli. (Quotidiano.net)