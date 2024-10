Artie 5ive per Call of Duty Black Ops 6, c’è anche una linea streetwear (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – In occasione dell'uscita di Call of Duty: Black Ops 6, prevista per il 25 ottobre, Call of Duty ha presentato "Caccia alla verità", un video promozionale pensato appositamente per il pubblico italiano. Il cortometraggio vede protagonisti due figure apparentemente inconciliabili: il rapper Artie 5ive, astro nascente della scena urban italiana, e il Signor Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – In occasione dell'uscita diofOps 6, prevista per il 25 ottobre,ofha presentato "Caccia alla verità", un video promozionale pensato appositamente per il pubblico italiano. Il cortometraggio vede protagonisti due figure apparentemente inconciliabili: il rapper, astro nascente della scena urban italiana, e il Signor

Activision ha rivelato attraverso le FAQ ufficiali che Call of Duty: Black Ops 6 richiede una connessione a internet attiva per la Campagna single player ma non un abbonamento attivo a PlayStation Plus o Xbox Game Pass. Call of Duty: Black Ops 6 sarà disponibile dal 25 Ottobre 2024 su console e PC

Dopo il trailer di lancio carico di sequenze spettacolari, il concept di Caccia alla verità trae spunto da alcuni elementi tipici della saga Black Ops, come paranoia, intrighi, menzogne e inquietanti giochi mentali, ed è ispirata dal periodo storico in cui è ambientato Black Ops 6. La trama del gioco, fittizia ma radicata nella storia dell'epoca, metterà i giocatori al centro di un misterioso

"Essere il protagonista di questa storia è stato incredibile, è venuto fuori un video di una qualità altissima" commenta il rapper. Ho giocato a tutta la saga Black Ops e con i miei amici ho consumato la modalità Zombie dei vari capitoli. Tra questi, la mappa Nuketown, il sistema dei prestigi e la modalità Zombie.