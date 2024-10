Ars, Ersilia Saverino (Pd) deposita un progetto di legge per il registro alias per transgender in Sicilia (Di venerdì 11 ottobre 2024) "Un registro per il riconoscimento del genere di elezione, istituito presso la Regione Siciliana, per favorire l'inclusione e la cittadinanza delle persone transgender in tutti gli ambiti di sua competenza". La deputata del Pd all'Ars, Ersilia Saverino, ha depositato un disegno di legge per Cataniatoday.it - Ars, Ersilia Saverino (Pd) deposita un progetto di legge per il registro alias per transgender in Sicilia Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) "Unper il riconoscimento del genere di elezione, istituito presso la Regionena, per favorire l'inclusione e la cittadinanza delle personein tutti gli ambiti di sua competenza". La deputata del Pd all'Ars,, hato un disegno diper

