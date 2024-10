Lettera43.it - Arresti ultrà, Zanetti ascoltato in procura: «Mai avvisato Ferdico di indagini sulla curva»

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Dopo l’interrogatorio di Simone Inzaghi (criticato da Luciano Spalletti), il 10 ottobre è stato il turno del vicepresidente dell’Inter Javierdalladi Milano all’interno dell’inchiesta dell’antimafia che ha portato all’arresto di 19di Milan e Inter. Di particolare interesse per i pm la questione legata all’intercettazione tra Marco Materazzi e Marco, dove l’ex capo della Nord affermava come lo stessoavesse informato gliche la polizia stava monitorando i loro movimenti dopo l’omicidio di Vittorio Boiocchi. «Non è vero», ha risposto l’argentino agli inquirenti, ammettendo di avere avuto contatti con, ma di «non avere mai subito pressioni o minacce», e che i tifosi «non facevano nulla di male», in un clima definito «tranquillo». Marco(Facebook).