Anticipazioni La promessa: la puntata di oggi, 11 Ottobre (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il pomeriggio di Canale 5 si riempie di soap opera spagnole, si aggiunge “La promessa” una delle più recenti. La fiction è trasmessa sull’emittente televisiva La 1 di TVE dal 12 gennaio 2023. “La promessa” è ambientata a Cordova, nel 1913 e parla di Jana Expósito, una ragazza che arriva presso il palazzo de La promessa (situato a Los Pedroches) decisa a vendicare la morte di sua madre e a scoprire dove si trova suo fratello minore. Scopriamo le Anticipazioni La promessa. Anticipazioni La promessa: la puntata di oggi, 11 Ottobre Feliciano sembra peggiorare improvvisamente dopo l’operazione, lasciando Teresa e Petra in uno stato di grande angoscia. Zon.it - Anticipazioni La promessa: la puntata di oggi, 11 Ottobre Leggi tutta la notizia su Zon.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il pomeriggio di Canale 5 si riempie di soap opera spagnole, si aggiunge “La” una delle più recenti. La fiction è trasmessa sull’emittente televisiva La 1 di TVE dal 12 gennaio 2023. “La” è ambientata a Cordova, nel 1913 e parla di Jana Expósito, una ragazza che arriva presso il palazzo de La(situato a Los Pedroches) decisa a vendicare la morte di sua madre e a scoprire dove si trova suo fratello minore. Scopriamo leLaLa: ladi, 11Feliciano sembra peggiorare improvvisamente dopo l’operazione, lasciando Teresa e Petra in uno stato di grande angoscia.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La promessa - anticipazioni al 19 ottobre : Simona riabbraccia Virtudes - Feliciano è in fin di vita. Romulo non vuole che Feliciano scopra quale sono le sue condizioni ma il ragazzo ha sentito le parole del medico. Nel […]. Simona le spiega i motivi della loro separazione. Simona riabbraccia dopo tanto tempo Virtudes. Simona riabbraccia dopo tanto tempo Virtudes. La promessa, anticipazioni dal 13 al 19 ottobre. (2anews.it)

La Promessa anticipazioni 11 ottobre - Curro è ancora in pericolo - Feliciano peggiora e Maria viene riassunta - Le anticipazioni dell'episodio ci informano che Maria Fernandez torna alla tenuta. La protagonista della soap è Jana Expósito che vuole vendicare l'omicidio di sua madre e scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. (Movieplayer.it)

La Promessa Anticipazioni 11 ottobre 2024 : Maria torna alla tenuta mentre Feliciano si sente male! - Vediamo le Anticipazioni e le Trame dell'episodio della Soap in onda l'11 ottobre 2024 su Rete4. . La Fernandez potrà tornare alla tenuta. Intanto Pelayo informerà Catalina di essere riuscito a convincere Cruz a riassumere Maria. Nell'episodio Feliciano si sentirà male e le sue condizioni di salute saranno molto gravi. (Comingsoon.it)