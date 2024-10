Davidemaggio.it - “Aiuto mi ha rovinato i capelli”. Federico Fashion Style nel mirino di Striscia

(Di venerdì 11 ottobre 2024) “L’eleganza prima di tutto“. Questo è il claim del salone di, meno quello del proprietario e del suo assistente. L’eccentrico personaggio è finito neldell’inviata dila Notizia Rajae Bezzaz a seguito di segnalazioni da parte di alcune clienti insoddisfatte nel salone milanese. Nella puntata andata in onda ieri sera su Canale 5, la donna ha raccolto la testimonianza di Anella e Franco, una coppia di Battipaglia, arrivata a Milano per alcune visite mediche. La signora, vista la fama televisiva del ‘parrucchiere delle vip’, ha voluto togliersi questo sfizio e, insieme alla messa in piega, si è fatta aggiungere alcune extension che però le hanno provocato “dolori fortissimi“.