Ilrestodelcarlino.it - Aggressione a Chiesanuova: "Ho rimproverato dei ragazzi. E mi hanno pestato a sangue"

(Di venerdì 11 ottobre 2024) di Chiara Caravelli "Mio marito era uscito a portare fuori il cane, nel parco c’era un gruppo diche stava bevendo delle birre e quando ha visto che stavano buttando le bottiglie per terra, ha detto loro di metterle nel cestino. Da quel momento, è partito il caos". A parlare è la moglie della vittima, un uomo di 49 anni, che lo scorso 4 ottobre intorno alle 17.30 è stato prima accerchiato e poi aggredito con calci e pugni da un gruppo distranieri. Siamo nell’area verde davanti alla chiesa di, in via Murri. "Sono partiti prima con le offese di ogni tipo – racconta la moglie –, poi uno di loro gli è andato incontro con fare aggressivo e mio marito l’ha spinto via. A quel punto, sono arrivati anche gli altri, glilanciato una bottiglia di vetro e loinseguito dandogli dei pugni.